"Boomerasking": la práctica inadvertida que puede terminar con una relación

El boomerasking, graficado

Por ejemplo, en una situación cotidiana, una persona podría preguntar: "¿Cuáles son tus planes para el verano?". Después de una respuesta breve como "No mucho, me quedo por aquí este año", la misma persona añade: "Bueno, nosotros nos vamos a la Costa Amalfitana este año. Vamos a pasar un tiempo en la Toscana. Nunca he estado en Italia, así que estoy bastante emocionado".