En Rusia, "C4" Ruiz demostrará que está preparadísimo para noquear y ganarse la chance mundialista

Aunque tiene más experiencia, "C4" no se confía y es muy consciente de lo que afrontará. "Tengo que salir a noquearlo porque, por puntos, no creo que me la den por ganada", reconoció. Es que en el Palacio de Deportes Uralochka, un estadio con capacidad para 5.000 espectadores, todos llegarán para ver, entre otros 11 combates, el que protagonizarán los locales Evgeny Romanov y Georgiy Yunovidov, quienes se medirán por el título interino de peso bridger (90.72 a 101.60 kilos) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que está vacante, por lo que el uzbeko recibirá un lógico apoyo regional. Si bien nació en Bukhara (Uzbekistán), reside en la ciudad donde se hará el combate.