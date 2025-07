El debate sobre la ola polar y las clases

Sin embargo, el debate abarcó otros aspectos de la vida social, porque no sólo se afectaron las clases sino la vida laboral, la regularidad de los servicios, la actividad del comercio y las entidades públicas y privadas sufrieron complicaciones. Si se lo mira con más amplitud, se puede tratar de analizar cuán preparada está nuestra sociedad frente a situaciones inesperadas con la temperatura que, si bien no son extremas como ocurre en otras partes del mundo, plantean desafíos importantes en nuestro medio. Así como Tucumán ha tenido temperaturas de cero grado en la capital y bastante más bajas en la campiña, en Mar del Plata los -7 grados llevaron también a una suspensión de las clases. El país entero ha discutido lo que pasaba con la ola polar que trajo nieve a varias zonas de Buenos Aires y generó situaciones que no se vivían desde hacía décadas.