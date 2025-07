"Mi deseo de ganar cosas con River, no desapareció", aseguró Mastantuono

Sobre el final del texto, Mastantuono se ilusionó con la historia que lo espera en el Santiago Bernabéu, en La Liga y en la Champions League, junto a Kylian Mbappé y otras estrellas. Pero también imaginó su futuro un paso más allá de aquello.



"Y sí, hay algo que quiero que quede muy claro: mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento. Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto”, finalizó.