El secretario general de River salió al cruce y le respondió a Milito por la compra de Salas

A pesar de la polémica, Di Carlo insistió en que el diálogo siempre debe ser el camino. “Por supuesto que el camino es hablar, por una cuestión de responsabilidad. Administramos recursos de 350 mil socios de River. Si en mi empresa me llama alguien que no me cae bien y me dice ‘tenés que hablar’, puedo decidir no hacerlo, porque es mi plata y mi empresa. Pero acá no es así: esto le pertenece a los socios. No corresponde obturar el diálogo”, concluyó.