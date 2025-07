Problemas para enfrentar la cultura de la quema

No obstante, cabe preguntarse por qué no se llega al meollo del asunto. Se sabe que es arduo multar a los responsables porque el procedimiento burocrático es complejo para descubrir quiénes son. Además, es difícil mover la maquinaria de control en el momento en que se producen las quemas. Eso quedó demostrado la semana pasada después del accidente, puesto que hasta ahora no se sabe quién quemó los pastizales en la banquina de la autopista.