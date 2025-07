Cartas de lectores: Mitos y verdades del frío

LA GACETA el 1° de julio publicó en página 14 una serie de recomendaciones para tener en cuenta, a raíz de la ola de frío polar que estamos viviendo. En el punto 7, recomienda...”la llama de la cocina y el calefón no debe ser azul (indica una mala combustión)” (sic). No soy para nada experta en el tema, pero siempre he sabido que la llama azul indica buena combustión y la llama roja indica mala combustión. Sería más que conveniente y prudente, aclarar este punto, ya que una mala o equivocada información a nivel público es sumamente peligrosa, más en este tema. También sugiero que las notas que se publiquen, se sepa quién es la persona de LA GACETA que se hace responsable de las mismas.