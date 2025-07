Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Emanero: escala en el teatro Mercedes Sosa

Emanero -Federico Gianonni es su nombre real- recorre el país con su nuevo show y la gira lo traerá esta noche, a las 21, al escenario del teatro Mercedes Sosa (San Martín 479) con su repertorio de música urbana cada vez más volcado a lo romántico. El cantante ganó en 2023 el Gardel por su tema tropical “Adicto”, mientras que “Sinvergüenza” superó las 300 millones de reproducciones. En el repertorio no faltarán tampoco “Si un día estás sola”, “Mala Mujer” y “La última canción” (incluyó un videoclip con Agus Bernasconi) como nuevos lanzamientos, y “Podés pedirme perdón”, “Borracho y loco”, “No me digas que no”, “Si no haces nada sos parte”, “Algo que nos salve” y “Cambio”.