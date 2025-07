Sigue la polémica en Inter tras el Mundial de Clubes: Marcus Thuram apuntó contra Lautaro Martínez

“Hubo cosas que no me gustaron, debemos tirar todos para el mismo lado. Aquel que no quiera estar, debe marcharse. Mi mensaje es claro”, lanzó Martínez tras la derrota de Inter en octavos de final, visiblemente enojado. Cristian Chivu, DT del equipo italiano, dijo que el argentino tenía razón, y el presidente Giuseppe Marotta reveló que fue el turco Hakan Calhanoglu, que no pudo jugar el torneo por una lesión, el apuntado por esa frase.