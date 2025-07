Con el volante firme y sin ansiedad: consejos para manejar seguro en la nieve, con hielo, escarcha o niebla

Consejos desde un lugar apropiado

En lugares donde el invierno es extremo, como Tierra del Fuego, el manejo sobre hielo no es una excepción sino parte del día a día. “Si no hay algo urgente que hacer, lo recomendable es no salir. Y si hay que circular, debe hacerse a muy baja velocidad y evitando manejar de noche”, advierte Ileana Zarantonello, presidenta de la Dirección Provincial de Vialidad de Tierra del Fuego. Allí, para mejorar la adherencia en rutas escarchadas, aplican ripio o sal sobre el asfalto. “Acá convivimos con el hielo. Sabemos que la escarcha hace que los autos se despisten si van rápido. Por eso todo se trata de reducir la velocidad y prever las condiciones del camino antes de salir”.