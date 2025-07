¿Qué dijo Colapinto sobre una posible salida de Alpine?

La temporada 2025 de la Fórmula 1 no está resultando según lo esperado para Franco Colapinto. El piloto argentino, que reemplazó a Jack Doohan como uno de los pilotos titulares de Alpine, no pudo puntuar hasta el momento, y admitió no estar cómodo con el vehículo, que presenta complicaciones. En ese marco, fue consultado por la posibilidad de ser reemplazado.