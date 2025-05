"No fue un día feliz para el peronismo", admitió el gobierno de Kicillof tras las elecciones en distintas provincias

En el Poder Ejecutivo bonaerense optaron por no profundizar sobre posibles errores estratégicos ni apuntar contra sectores internos del PJ nacional. Consultado sobre el impacto de las intervenciones partidarias en otras jurisdicciones, Bianco se limitó a responder: “Realmente no lo sé... con los problemas que ya tenemos en el peronismo de Buenos Aires, no me voy a poner a opinar sobre lo que pasa en otras provincias”.