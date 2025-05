Ni futbolista, ni tenista: Mastantuono no quería ser deportista

El nacido en Azul además de jugar tan bien al fútbol, el tenis también lo practicaba con enorme talento. En la entrevista confesó qué quería ser cuándo era chico y sorprendió. “Quería ser youtuber a toda costa. No me quemes, ja. Me volvieron loco los chicos. Quería ser youtuber a toda costa, lo editaba el video mi hermana", contó sobre la moderna actividad que cada vez se vuelve más popular entre los jóvenes. "Tuve 10 días para hacer cualquier video, pateaba al arco y no grababa el arco, un desastre, ja. Pero sí me divertía mucho con mi hermana”. “Les voy a contar un poco de qué se trata mi canal. Va a ser de fútbol, de juegos de Play y de Clash Royale, y voy a tratar de subir videos todos los días“, fue la presentación del -en aquel momento- pequeño crack ante la cámara. Más de 40.000 personas vieron el posteo.