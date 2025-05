Los 21K de Yerba Buena unirán 13 tonadas y seis países

Como desde la primera edición colaborarán los integrantes de Down Is Up que reúne a personas con Síndrome de Down y sus familiares y de Red MATE (Materiales Tiflo Educativos) que facilita el desenvolvimiento de quienes tienen capacidades visuales diferentes (ceguera y disminución para ver). Los integrantes del Espacio Juntarnos, el bar inclusivo que forma parte del recorrido y es un clásico para visitar en Yerba Buena, también hará su colaboración.