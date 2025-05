Los bikers se encontrarán con un trazado explosivo el domingo en Aguilares

“Recién vuelvo del circuito y realmente está bárbaro. Hicieron un gran trabajo en la senda, que está amplia y firme. Es un circuito muy rápido”. El que brindó detalles del trazado de Aguilares, donde se disputará la segunda fecha del campeonato Tucumano de mountain bike de la especialidad cross rural, es el experimentado Rodrigo Altamirano. El biker de Concepción sabe que no puede fallar el domingo si pretende luchar por el título que consiguió en 2023 y es por no eso que no dejó nada librado al azar en la previa de la gran carrera.