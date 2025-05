La elección del nuevo Papa: "León XIV carga una pesada responsabilidad espiritual y también política"

El Papa en si es un revolucionario siempre. Pero cuando hablamos de revolución no nos referimos a la política. No. Claramente no. Nos referimos al contenido propio del mensaje cristiano que consiste en la concreción del amor filial por sobre el egoísmo en el marco de ciertos mandatos morales objetivados en las Escrituras. Eso es lo revolucionario, pues el reino de Cristo no es de este mundo, es espiritual.