Qué piensa el papa León XIV sobre homosexuales, medio ambiente y divorciados

Respecto a su opinión sobre la comunidad LGBT, lo único que se conoce al respecto es que Prevost declaró en el 2012 en The New York Times que la cultura pop creó “simpatía por las creencias y prácticas que están en desacuerdo con el Evangelio”, por lo que se mostró decepcionado incluso con los medios, en particular, el “estilo de vida homosexual” y las “familias alternativas compuestas por parejas del mismo sexo y sus hijos adoptivos”.