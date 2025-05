La Policía golpeó a un cura villero en la marcha de jubilados

“Estoy bien, los que están mal son los jubilados”, aseguró el sacerdote, con el rostro ensangrentado y una venda sobre la frente. “Estábamos en la primera fila, dando la vuelta al Congreso, y en un momento empezaron a empujarnos fuerte y tiraron a una jubilada. Entonces nos acercamos para ayudarla y se quieren llevar preso a un compañero. Dijeron que estaba golpeando a la Policía, pero estaba parando los escudos”, añadió en declaraciones a “C5N”. Aparentemente, sigue detenido un jubilado y la mujer agredida tiene un hematoma en un brazo. “Me siento bien, seguramente me habrán dado con alguno de los escudos o con la mano. ¡No me di cuenta! Me tomaron los datos por si después me quiere llamar el fiscal”, añadió Olveira.