"Me tocó un color de piel normal": Riquelme se refirió a los dichos de Anello y advirtió que iniciará acciones legales

Uno de los momentos más personales de la charla fue cuando relató una conversación con su hija menor: "Lola me llamó mientras estudiaba y me dijo que había recibido unos audios de un hombre hablando mal de mí. Me dijo: 'Quiero que sepas que trabajes tranquilo y que sos el negro más lindo del mundo'. Eso me llenó el alma".