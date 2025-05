Jaldo ponderó la baja de los índices delictivos en Tucumán

En otro tramo de la exposición, Agüero Gamboa habló sobre los resultados que se están consiguiendo con la implementación del Operativo Lapacho. No sólo informó sobre la cantidad de droga secuestrada y el número de personas detenidas, sino que puso particular énfasis en la lucha contra la economía informal. “Hemos realizado secuestros por $23.000 millones que no son el monto de la mercadería, sino el monto de la evasión impositiva que se ha realizado. Y en el último trimestre, la evasión fue de más de $5.400 millones, datos que fueron arrojados a raíz del trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y Producción y la Dirección General de Rentas”, finalizó.