La respuesta de Marchesín a Migliore que lo había acusado de "comerse" un gol en el superclásico contra River

El cuestionamiento más sonado vino de parte de Pablo Migliore, exarquero de Boca, quien no dudó en responsabilizar a Marchesín por el tanto recibido. Pero la respuesta del actual guardameta de Boca no se hizo esperar: “No comparto eso de que me comí el gol. Comerse un gol es lo que le pasó a Migliore con Fluminense”, disparó Marchesín en diálogo con Radio Continental.