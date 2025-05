El recuerdo de Luis Galván sobre su infancia en Santiago del Estero y los “picaditos” en Fernández

En una entrevista con el canal oficial de Talleres, realizada hace ocho años, el zaguero relataba cómo fue la transición del fútbol local al club cordobés durante la década de 1970:

“En ese momento, en Fernández —que no era una ciudad, sino un pueblo— se jugaba en la calle, en las canchitas... Se ve que tenía condiciones y empecé a jugar en Independiente. Jugué tres partidos en Reserva y me subieron a Primera de la Liga Bandeña. Era chico, tenía 17 años. Ahí jugué cuatro años, hasta que me compró Unión de Santiago, donde estuve cuatro años más, y después pasé a Talleres”, recordaba Galván.