La emotiva despedida de “Rana” Valencia a Luis Galván: “Quiero contarles algo…”

Ambos compartieron varios años en Talleres de Córdoba y fueron parte de la Selección que se consagró campeona del mundo en 1978.

“¡Qué privilegio fue disfrutar tantos años de vos, Luisito! No solo con la celeste y blanca, sino en nuestro querido Talleres, donde tu entrega fue siempre una enseñanza más que un espectáculo. El sábado vi que te hicieron una bandera. Ojalá hayas podido verla. Era un mimo que te merecías hace muchísimo tiempo. Tal vez sí la viste. Tal vez era ese último saludo que estabas esperando para irte. A los que quedamos acá nos duele. Duele mucho. Y a mí, en lo personal, me pesa haber tenido que escribir tantas despedidas. El tiempo avanza sin pedir permiso, llevándose pedazos de lo que fuimos. Pero no se lleva todo. Porque allá donde vayas, estoy seguro de que vas a seguir enseñando. Gracias por tanto, Luis. Un abrazo eterno. Para siempre”, escribió Valencia.