Así fue el reencuentro entre Marcelo Gallardo y los mellizos Barros Schelotto

Los hinchas no dejaron pasar la ocasión y le recordaron a los entrenadores visitantes lo ocurrido aquel 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu. “El que no salta, murió en Madrid”, cantaron desde las gradas, acompañados por una bandera con la frase “Nadie nos supera”, en alusión a unas declaraciones del ex técnico "xeneize" tras una victoria en 2018, poco antes de perder la Supercopa contra River.