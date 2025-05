Impulsan ley para declarar mayo como el Mes Provincial de Prevención del Bullying

El legislador José Cano, impulsor del proyecto, afirmó: “Como padre, y como alguien que ha recorrido escuelas de la provincia, sé que el bullying no es un problema menor. Lo vemos en las aulas, lo sufren chicos que muchas veces no tienen a quién acudir. Esta ley busca justamente eso: dar una respuesta concreta, escuchar a quienes no son escuchados, y actuar antes rápidamente”.