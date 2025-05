Debate sobre las rutas nacionales

Según se informó en el sitio del Gobierno provincial, Osvaldo Jaldo indicó que el Gobierno Nacional propuso a los gobernadores la transferencia del mantenimiento las rutas nacionales y, en ese contexto, “hay provincias que están aceptando”. Sin embargo, dijo que “Tucumán no va a aceptar, porque primero tenemos que mantener nuestras rutas provinciales y recuperar las secundarias y terciarias, que son de ripio, y hay que hacerles mantenimiento permanentemente”. Añadió que con recursos provinciales se hará el mantenimiento de las rutas locales y se ayudará en la reparación de las rutas nacionales, aunque no se hará cargo de su totalidad. “Tucumán tiene 600 kilómetros de rutas nacionales y la provincia no las puede recibir. En ese sentido, vamos a acompañar la decisión que tome la Nación, pero la transferencia a la provincia no va a ser posible”.