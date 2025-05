“Si el partido necesita, seré candidato”, dijo Manuel Guisone, referente de La Libertad Avanza en Tucumán,

Murga tildó al gobierno provincial de “oportunista”

De cara a las elecciones del 26 de octubre, Sebastián Murga, referente de Creo, se refirió a la posibilidad de que su partido concrete una alianza con La Libertad Avanza, pidió hacer una reforma política profunda y tildó a la relación de Osvaldo Jaldo con el Gobierno nacional de “oportunismo”. “En Creo estamos en el mismo camino desde el primer día, con la convicción de que debemos tener un partido político conformado por tucumanos. El diálogo más claro que tenemos con LLA es esa identidad tan importante en nuestra forma de ver la administración del Estado”, señaló. Luego, indicó que en la provincia “hay oportunismo y no convicción política”. “En Tucumán no ha cambiado nada. Mientras no se baje el gasto, cualquier implementación de política no va a caminar. Insistimos en achicar la Legislatura, las municipalidades y fusionar las comunas. Se debe administrar la provincia de otra manera, sino no va a alcanzar la plata”, comentó.