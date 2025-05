El Gobierno buscará avanzar la semana que viene con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Sin embargo, una de las principales críticas al proyecto tiene que ver con la infraestructura del sistema penal juvenil. Legisladores de distintas fuerzas advirtieron que, de aprobarse la baja en la edad de imputabilidad, podría incrementarse la cantidad de menores detenidos. Y el sistema actual, señalaron, no está preparado para albergarlos: no hay suficientes centros de detención adecuados, y el texto legal no contempla partidas presupuestarias específicas para construir nuevos espacios.