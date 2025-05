Expectativas para potenciar la energía renovable

En principio, se tendrá que resolver la ley anterior, la 8.994, que promovía el sistema pero que no ha tenido prácticamente adhesión, aparentemente porque la ecuación tarifaria no funcionaba. Resuelto esto, y acordado el tema con la empresa EDET, se podría avanzar a hacer efectiva una norma que ya lleva cinco años de promulgada, sin reglamentación. Según el interventor del Ersept, no sólo permitiría que se organice de otra manera el consumo -las empresa podrían producir hasta el 20% de la energía que consuman- sino que esto ayudaría a disminuir las facturas de estos usuarios en particular y a que el sistema en general estpé más protegido para los momentos de picos de demanda en verano. Hay que recordar que en esta temporada Tucumán ha tenido el registro más alto histórico (875 mw) y soportó algunos apagones vinculados a la crisis del sistema nacional. “Estamos preparando la reglamentación, que va a ser una resolución del Ersept”, expresó el interventor. Dejó saber que la intención es que la reglamentación unifique criterios y garantice beneficios para residencias, Pymes e industrias. Se trata de producción de energía limpia por medio de fuentes renovables como el sol, el viento, el agua, entre otras, con destino al autoconsumo y también de poder volcarla a la red y recibir un crédito económico por ello en la factura del servicio eléctrico.