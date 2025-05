Curvas, vértigo y velocidad: así es el circuito de Miami que promete el GP más espectacular

Es una carrera corta que cubre 100 kilómetros, aproximadamente un tercio de la distancia típica de un Gran Premio, y debería durar unos 30 minutos. Esta duración fue elegida también para fomentar una carrera dinámica, no estratégica. A diferencia de una carrera tradicional, no hay paradas obligatorias en boxes. Si bien las detenciones no están prohibidas, la carrera es demasiado corta para que los cambios de neumáticos sean efectivos.