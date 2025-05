El sincero mensaje de Pusineri a los hinchas tras el triunfo de Atlético Tucumán sobre Independiente

Atlético Tucumán venció con autoridad a Independiente por 2-0 en el estadio Monumental José Fierro, en el partido pendiente que puso al día el torneo Apertura. Sin embargo, lejos de los festejos, el entrenador Lucas Pusineri brindó una conferencia de prensa cargada de autocrítica, reconociendo que el triunfo no alcanza para borrar la decepción por no haber clasificado a la siguiente fase del torneo. “Se ganó un solo partido y nada más. Hay que pedirles disculpas a los hinchas por no haber clasificado entre los ocho”, afirmó con gesto serio.