Claudio Zuchovicki advirtió que "el dólar ya no puede ser un termómetro emocional"

Un giro de poder: del comerciante al consumidor

Más allá de la política monetaria, Zuchovicki destacó un cambio profundo en la dinámica económica cotidiana: la pérdida de poder adquisitivo está alterando la relación entre oferta y demanda. “Ya no es solo que no podés comprar dólares. Es que no te alcanza para nada. Cuando sube el dólar, suben todos los precios: carne, leche, ropa”, indicó.