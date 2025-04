Tiene 90 años, trabaja y esta es su motivación para seguir rescatando animales

“Hay días que estoy destrozada, es un trabajo duro. Pero entonces me tocan la nariz o me miran y me acuerdo por qué hago esto”, relató la mujer que logró construir una organización benéfica sin fines de lucro. El santuario, en este aspecto, es llevado adelante por el equipo de voluntarios, por el aporte que hacen donantes constantemente y por la pensión con que cuenta Keel.