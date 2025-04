Una ciudad construida sobre un volcán corre riesgo de una posible erupción

"Son capaces de erupciones realmente grandes y destructivas", afirma sobre estos volcanes. También la experta advierte sobre la desestimación que a veces no considera el riesgo de estos fenómenos. "Nos adormece una falsa sensación de seguridad si estamos acostumbrados a pequeñas erupciones y a que el volcán actúe como si no pasara nada. Damos por sentado que la próxima será igual, pero puede que no", añade.