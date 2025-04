El cantante de cumbia “El Villano” contó que tiene HIV: “No me lo quería guardar”

Lejos de querer ocultar su diagnóstico, “El Villano” contó cómo recibió la noticia. “Me sentí muy bien, mi mejor momento de vida y fui al médico por un dolor de panza, porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer un montón de análisis, entre ellos HIV y todo me salió bien, pero HIV positivo”, contó. Ahora tiene un nuevo propósito al que se dedicará de lleno: “Cambiar vidas para mejor”.