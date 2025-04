España, Francia y Portugal investigan la causa del apagón

Sin información

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que, al menos hasta anoche, no había información concluyente sobre las causas del apagón. “Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante que es devolver la electricidad a nuestros hogares”, dijo el mandatario en una intervención desde el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno.