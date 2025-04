Macri condenó a Riquelme: “¿Cómo puede funcionar algo si se cree más importante que Boca Junios?”

“En mi presidencia Boca Juniors estuvo varias veces como número uno en el ranking de la FIFA”, hizo una autorreferencia Mauricio Macri durante una entrevista en La Nación+. Macri en el segmento del reportaje que tuvo que ver con el deporte, como un hincha más, no ocultó su fastidio por la derrota que el equipo de Fernando Gago perdió por 2-1 ante River Plate en uno de los clásicos de clubes del fútbol mundial.



El ex presidente del club y de Argentina se refirió al vergonzoso episodio que generó Juan Román Riquelme antes del partido. Lo que pasó fue que cuando se realizó la tradicional conferencia antes del Superclásico Jorge Brito, presidente de River Plate; el de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y representantes de la FIFA que viajaron para promocionar la participación de ambos equipos en el Mundial de Clubes, estuvieron en el horario pautado. Riquelme, por el contrario, no. El ex mediocampista llegó una hora y media más tarde.