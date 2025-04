Cartas de lectores: La reforma electoral

El miércoles 23/04/25, organizado por la “Fundación Federalismo y Libertad”, se realizó en un hotel frente al parque 9 de Julio, un debate sobre “Reforma electoral y transparencia”; con la participación de dirigentes de la UCR, del PJ y del director de “Transparencia Electoral”, el señor Leandro Querido. La reforma electoral preocupa a la sociedad y a la política; el diario LA GACETA publica notas con frecuencia sobre ese tema; el jueves 24/04 le dedicó una página entera. En el debate organizado por “Federalismo y Libertad” se expusieron sobre los nuevos sistemas de votación ante una numerosa concurrencia. Todos coincidieron en la necesidad de limitar o eliminar los acoples pero no se mencionó un tema que es mucho más importante para asegurar la transparencia del acto electoral: me refiero al escandaloso clientelismo que circula permanente por Tucumán y que se acelera en los momentos previos a las elecciones. Es obscena la disposición de recursos que vuelca el oficialismo, cualquier funcionario, intendente, concejal o simplemente puntero puede conseguir un bolsón, o un electrodoméstico o un viaje a Buenos Aires (siempre hay votantes que tiene un pariente enfermo que visitar). Carteles y gigantografias inundan los espacios públicos (también privados). El día de la votación, numerosos taxis, remises y motos cobran por el traslado de votantes (el sistema está tarifado), muy pocos votos son gratis. Todo se hace con dinero del Estado, “con la nuestra”, no tocan la “de ellos” y ese es el problema principal que prostituye el acto electoral, si la oposición pudiera impedir esa gigantesca malversación de fondos, si consiguiera “secarles” el bolsillo a los candidatos oficialistas, entonces veríamos cuántos acoples son capaces de organizar con sus propios recursos. Una pena que en los debates de “Federalismo y Libertad” no se permita participar al público: estoy seguro de que estos temas habrían estado presentes en esa reunión, pero lo único que se podía hacer es aplaudir. Lamentablemente no hay motivos para ser optimista; la provincia de Tucumán ha modificado otras veces el sistema electoral sin asegurar la pureza del sufragio.