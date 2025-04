El título del Challenger de Tucumán se quedará en casa

Barrena se aseguró un lugar luego de un triunfo cargado de incertidumbre que logró ante el boliviano por 7-6 (7-4), 6-7 (3-7) y 2-6. En el primer partido el juego fue muy cambiante. Ni el argentino, ni Dellien pudieron afirmarse en la cancha e imponerse. Tanto fue el desequilibrio que exhibieron que Barrena tuvo tres veces la chance de ganar el primer set. En el 5-2, 5-4 y 6-5 el residente en Núñez no pudo cerrar, no tanto por los méritos de su rival sino por errores propios. Precisamente, por una mala derecha no forzada de Barrena, Dellien se llevó el parcial.