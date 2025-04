En homenaje a Argentina, Bangladesh declaró tres días de luto por la muerte de Francisco

Lo que sorprende no es la empatía del país asiático, que cada vez que Argentina tiene un triunfo en el plano internacional, lo celebra como gloria propia. Lo que causa impacto, es que la población bangladesí no es católica. De hecho, se estima que el 90% pertenece al islam y el credo que profesaba el Papa no aparece ni en el segundo puesto. Le sigue, como religión mayoritaria –cerca del 9%–, el hinduismo. En la minoría se encuentran el budismo y el cristianismo.