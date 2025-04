“El alcohol anhidro mezcla en la Argentina es más barato que en Brasil; estamos desfasados”

Puntualizó que emplear el hidratado en gran escala llevó a Brasil a dar un precio preferencial de 3 reales por litro la mezcla vs. 5 reales por litro para el anhidro: “Al cambio actual -un real, U$S 0,17-, el litro con hidratado cuesta U$S 0,52 y con el anhidro U$S 0,87. Son datos interesantes a tomar en cuenta como políticas de Estado”.