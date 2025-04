Deuda: el Gobierno colocó $5,2 billones y solo renovó el 70% de los vencimientos

Finalmente, el director del BCRA, Federico Furiase, remarcó que esta asistencia no compromete la estabilidad monetaria, ya que no se basa en emisión sino en resultados contables favorables. También destacó que esta estrategia contribuye a consolidar la reducción del ratio de deuda pública respecto al PBI. No obstante, persiste la preocupación sobre el bajo nivel de renovación de deuda y el impacto que podría tener en la estabilidad financiera si se repite en futuras licitaciones.