Acevedo intervino en el conflicto laboral de una escuela municipal de Yerba Buena

La educadora también enfatizó que el objetivo de las docentes no es el paro, sino volver cuanto antes a las aulas. “Nosotras estudiamos para estar con los chicos, no para estar en la calle. Queremos estar en nuestras aulas, pero no podemos seguir en estas condiciones. Tenemos compañeras que llevan más de 15 años como monotributistas, otras contratadas en negro. Hay docentes que deberían jubilarse y no pueden porque no tienen aportes reconocidos como tales. Es una situación que la municipalidad de Yerba Buena fue dejando crecer”, explicó.