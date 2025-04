LIBRERAS #3: Al otro lado, de Sonia Hidalgo

En la supremacía del mercado editorial rioplatense mainstream, el rol del librero se ha diluido entre las tendencias comerciales (en busca del best seller repetido) y la vidriera de cadena. Tanto el conocimiento de lo que se promociona y difunde, como la recomendación al lector, no se han perdido del todo sino que se reconfiguran en las librerías puertas adentro, emprendimientos de distribución de editoriales independientes que, casualmente, no llegan tan fácilmente a las librerías comerciales como las conocemos. Esta serie de diálogos busca conocer cuáles son las principales motivaciones de las libreras independientes (muchas veces autoras y editoras además de lectoras) y cuáles son las problemáticas que atraviesa el libro como producto u objeto de arte en la actualidad. Teniendo a Natalia Romero y “A cien metros de la orilla” como antecedente de uno de los primeros experimentos de esta clase (allá por el 2015), esta entrevista con Sonia Hidalgo, de Ciudad de Salta, busca ahondar en el proceso curatorial y de distribución de su proyecto Al otro lado, una librería ilustrada apuntada a las infancias.