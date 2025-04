“La pifié”: el grafitero tucumano habló tras la polémica por intervenir una parada de colectivo

“No pinto todos los días, lo hago cuando me siento muy cargado. Y al pintar, me libero”, dice. “Sé que no todos lo entienden. Vi muchos comentarios muy duros. Me dijeron que lo que hago no es arte, que es de villero, de negro. Incluso hablaron de meterme preso. Pero yo los entiendo. No conocen esta cultura, no saben lo que significa”, señala.