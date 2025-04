“Adiós, colega”: la despedida de Javier Milei a Hugo Gatti, tras semanas de críticas cruzadas

Hugo Gatti y su crítica a Javier Milei

Por su parte, Hugo Gatti también había tenido palabras duras hacia Milei. En una entrevista concedida a LA NACION en diciembre de 2024, el exfutbolista reconoció haberlo apoyado en las elecciones, aunque con reservas. “Lo voté por la Bullrich y por Mauricio (Macri). Pero no me gusta. Menos cuando me dijeron que era arquero… Es arquero, así que es un pelotudo (sic)”, afirmó sin filtros.