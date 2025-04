¿Qué papel jugamos en un mundo que puede ser gobernado por agentes de IA?

Una vida con “ayudantes inteligentes”

Para entender qué es un agente de IA y el cambio radical que supone, conjetura que ya no solo usas herramientas digitales, sino que cuentas con un equipo de especialistas invisibles y ultrarrápidos trabajando exclusivamente para ti. Piensa en un agente no como una app pasiva, sino como tu propio “jefe de operaciones” personal para una tarea específica, o incluso un consorcio de ellos colaborando. cognoscitivamente, es como si pudieras externalizar partes de tu propio proceso de toma de decisiones y ejecución: le das un objetivo complejo (”organízame el viaje más eficiente y económico a Tokio para la conferencia X, considerando mis preferencias de asiento y comida”) y este equipo no solo busca información, sino que interpreta, negocia entre sí (si son varios agentes), toma decisiones y ejecuta las acciones necesarias (reserva vuelos, hotel, agenda reuniones), aprendiendo y adaptándose en el proceso “un ejemplo trivial”. La analogía impactante reside en esta delegación de autonomía y cognición: ya no eres solo el artesano que maneja la herramienta, sino el director que establece la visión y confía en una “inteligencia” autónoma para materializarla. Esto nos lleva directamente a la pregunta crucial: si estos “jefes de operaciones” digitales pueden gestionar cada vez más aspectos de nuestra vida coordinadamente, ¿cuál será nuestro rol? ¿Seremos meros definidores de objetivos iniciales en un mundo dirigido por la eficiencia algorítmica de estos agentes, o conservaremos un papel más activo y crítico en la supervisión y dirección de un mundo cada vez más “agente-céntrico”?

En su último evento, Google Cloud Next acaba de lanzar una apuesta gigante para gestar ayudantes artificiales que pueden actuar coordinadamente en buena parte de las tareas de la vida cotidiana. En lugar de apelar a diversas apps o a otros (tan humanos como nosotros) estos multiayudantes actuarían colaborativamente para resolverlas.