Mario Vargas Llosa 1936-2025

Este año cumple su 25 aniversario La Fiesta del Chivo. Merecería una celebración de no ser por el hecho de que esa obra no hace referencia a ninguna fiesta. Todo lo contrario. Aunque es una novela, su cimiento es la realidad. La realidad de la violencia, la corrupción, los asesinatos, los abusos y la impunidad de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina durante tres décadas oprobiosas en República Dominica. En síntesis, es una novela sobre la crueldad del poder absoluto. Ese que es capaz de todo: que tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Porque como dice el francés David Rousset, citado por Hannah Arendt en “Orígenes del Totalitarismo”: “Los hombres normales no saben que todo es posible”.