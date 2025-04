Las mujeres

Tono autobiográfico

Un cuento escondido en una revista y que ha sido motivo de escrutinio público es Los vientos. En el relato, narrado en tono autobiográfico, el anciano golpeado por la vejez se lamenta. “Pero, en cambio, de Carmencita, mi mujer por muchos años, me acuerdo muy bien. Solo que no hablo con Osorio nunca de ella. Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonarla pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena”. Esa mujer llevaba una vida frívola y fastuosa. El cuento muestra a un anciano que pierde poco a poco el control del cuerpo y la mente, rechaza al mundo actual y se siente cada vez más alejado de los que le rodean.