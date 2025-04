La lluvia no da tregua: así está el campo de juego de La Ciudadela, a pocas horas del duelo entre San Martín y All Boys

Claro, todavía falta para que ruede la pelota. El cielo se mantiene gris, la lluvia no cesa y el clima puede jugar alguna carta más. Pero por ahora, todo indica que el partido se jugará con normalidad. El duelo con All Boys es clave para las aspiraciones del equipo de Ariel Martos, que pretende ratificar su rol de protagonista en una Primera Nacional que no da espacio para la relajación.